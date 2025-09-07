Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Adana-Mersin otoyolu Sarıveli köyü mevkiisinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 DPF 301 plakalı otomobil, Adana istikametinden Mersin istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Attığı takla sonucu sağ şeritte ters dönen otomobilde bulunan Bekir Demir (35) olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri ve Jandarma ekipleri ile İtfaiye sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.