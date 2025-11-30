Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımları devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı sürdürülen KONYARAY Banliyö Hattı Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir şehrin kalkınmasındaki en temel unsurlardan birinin, elverişli ve güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu anımsatarak, bu doğrultuda Konya için değerli birçok projeyi tek tek hayata geçirdiklerini söyledi. Konya'nın raylı sistem ulaşım altyapısını Türkiye'de örnek gösterilecek bir hale getirmek istediklerini ve bunu milli bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Başkan Altay, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri KONYARAY Banliyö Hattı'nın şehrin toplu ulaşımında çok önemli bir yere sahip olacağını vurguladı.Başkan Altay, TCDD'nin, Meram Gar'dan başlayıp, Lojistik Merkezi'ne ve sonrasında Aşağı Pınarbaşı'na kadar uzanan 23 kilometrelik ilk etaptaki çalışmalara kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de İslam Kalkınma Bankası ile araç alım sürecini yürüttüklerini aktardı. Başkan Altay, "Şu anda yüzde 80 seviyesindeyiz. KONYARAY Banliyö Hattı projemiz, Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından biri. İnşallah 2027 yılında işletime açmayı düşünüyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.KONYARAY Banliyö Hattı'nın yanında, devam eden diğer raylı sistem hatlarındaki son durum hakkında da bilgi veren Başkan Altay, "Tamamen öz kaynaklarla yürüttüğümüz Stadyum- Şehir Hastanesi hattının birinci etabı olan 11.1 kilometrelik Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi arasındaki bölüm ile bakanlığımızın uhdesinde olan 10 kilometrelik ikinci etaptaki çalışmalar da süratle devam ediyor. Ayrıca ilk etabı 13,8 kilometre, toplam 17,8 kilometre uzunluğunda çift hat olarak hizmet verecek Barış Caddesi Tramvay hattında ihale süreci devam ediyor. Bu önemli projeler tamamlandığında şehrimizde raylı sistemde yeni bir dönem başlayacak inşallah. Vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve çevreci ulaşım imkanlarına kavuşması için gayret ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.Başkan Altay, Konya'da bugüne kadar ifade edilmiş adeta hayal niteliğindeki işleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Şehrimize 116 kilometre ilave raylı sistem hattı kazandırmak istiyoruz. Böylece Konya Anadolu şehirleri içerisinde açık ara raylı sistemde çok öne çıkmış bir şehir olacak. İnsanların toplu olarak kullanılan alanlara raylı sistemlerle hızlı ve entegre bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek çok önemli. Bu işte bize destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, AYGM Müdürümüz Yalçın Eyigün'e, TCDD Genel Müdürümüz Veysi Beye özellikle teşekkür ediyorum. Barış Caddesi Tramvay Hattımızın kredilendirilmesinde desteğini bizden esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, İlBank AŞ'nin değerli Yönetim Kurulu Başkanı Burak Demiralp beye ve İlbank Genel Müdürümüz Recep Türk Beye de teşekkür ediyorum. El ele verince yapamayacağımız iş yok" diye konuştu.Konya Büyükşehir Belediyesi, eski belediye binasının yerinde Şehir Kütüphanesi'nin inşaatını hızla sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sürdürülebilir ve çevreci bir anlayışla inşaatını sürdürdükleri kütüphanenin önemine dikkat çekerek, "İnşaatın yaklaşık yüzde 65'ini tamamladık. Şehir Kütüphanemiz; dijital kütüphane, geniş kütüphane alanı, etüt merkezleri, ders çalışma alanları, kitap okunabilecek yeşil alanları ile her yaştan insanımıza hitap edecek bir kültür ve eğitim yuvası olacak. Projemiz bittiğinde, Türkiye'de örnek gösterilecek ölçekte; güçlü teknolojik altyapısı, erişilebilir tasarımı ve kullanıcı konforunu önceleyen yenilikçi uygulamalarıyla dikkati çekecek. Şehir Kütüphanesi, şehrimizin sembol yapılarından birisi olacak" diye konuştu.Başkan Altay, Şehir Kütüphanesi'nin doğayla iç içe, kitap okunabilecek özel alanlarıyla her yaştan kullanıcıya hitap edecek bir kültür ve eğitim yuvası olacağını vurgulayarak, "Şehrin merkezinde bir kültür ve hafıza mekânı olarak konumlanan yeni kütüphanemiz, Konya'mızın yüzyıllara yayılan kültürel birikimini sahiplenirken aynı zamanda yeni nesil öğrenme ihtiyaçlarını da karşılayacak. Çalışmalarımızı bir taraftan da yeşili ve doğayı koruma düsturumuzla titizlikle yürütüyoruz. İnşaat sürecinde eski belediye binası bahçesinde yarım asrı aşkın süredir bulunan ağaçların korunmasına özen gösterdik. Ağaçlarımızın hiçbirinin kesilmemesi projemizin çevreci yaklaşımının önemli göstergelerinden biri" ifadelerini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" kampanyasıyla, katı yakıtla ısınan hanelerin doğalgaz kullanımına geçişi destekleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın havasını daha temiz, yaşamını daha konforlu hale getirmek için çevreci yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. Konya'da kış aylarında hava kirliliğini en aza indirmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla uzun süredir yürüttükleri "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi"nin 5 etabını başarıyla tamamladıklarını, bu kapsamda daha önce şehir merkezinde sosyal destek alan 1.653 konutun doğalgaz dönüşümünü yaptıklarını hatırlattı. "Hava kalitesini artırarak daha yaşanabilir bir Konya için çalışıyoruz" diyen Başkan Altay, "Proje kapsamında yürüttüğümüz 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' kampanyasıyla ekonomik zorluk yaşayan ailelerimize önemli bir destekte bulunuyoruz. Şehir merkezinde bulunan ve öncelikli olarak belirlenen mahallelerde katı yakıtla ısınan ve ilk defa doğalgaz kullanacak mülk sahiplerimizin iç tesisatlarını kendileri yapması koşuluyla ücretsiz kombi desteğimiz sürüyor. Bu sayede hemşehrilerimizin daha konforlu, sağlıklı ve çevreci bir ısınma sistemine geçmelerine katkı sağlıyoruz. Projede başvuruları alınan toplamda 1.700 kombiyi en kısa sürede hanelere teslim ediyoruz. Şartları uyan hemşehrilerimizi projeye başvuru yapmaya davet ediyorum. Destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte 2026 yılında da 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında hemşehrilerimize desteğe devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kombi desteği için şartları sağlayanlar "www.konya.bel.tr/s/ kombi-destegi-basvuru" adresinden ön kayıt formunu doldurarak başvurularını yapabiliyor.