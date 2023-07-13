Konyaaltı plajı açık hava oteliş

Antalya'da gündüz on binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller, geceleri de sıcaktan bunalan vatandaşlara açık hava oteli oluyor. Boğucu sıcaktan klimaların bile yetersiz kaldığı kentte akşam iş çıkışı Antalyalılar ailece evlerinden battaniye, piknik tüpü ve yiyeceklerini alarak sahile taşınıyor. Geceyi burada geçiren vatandaşlar daha sonra sabahın ilk ışıklarıyla birlikte denize girip kahvaltılarını yaparak işlerine gidiyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yarın Antalya'nın gündüz 50, gece ise 40 derece sıcaklığa ulaşacağını kaydetti.