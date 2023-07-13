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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Konyaaltı plajı açık hava oteliş

Fas üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklığın gündüz 44, gece ise 30 dereceye ulaştığı Antalya’da bunalan vatandaşlar, Konyaaltı Sahili’nde sabahlıyor

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Konyaaltı plajı açık hava oteliş
Antalya'da gündüz on binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller, geceleri de sıcaktan bunalan vatandaşlara açık hava oteli oluyor. Boğucu sıcaktan klimaların bile yetersiz kaldığı kentte akşam iş çıkışı Antalyalılar ailece evlerinden battaniye, piknik tüpü ve yiyeceklerini alarak sahile taşınıyor. Geceyi burada geçiren vatandaşlar daha sonra sabahın ilk ışıklarıyla birlikte denize girip kahvaltılarını yaparak işlerine gidiyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yarın Antalya'nın gündüz 50, gece ise 40 derece sıcaklığa ulaşacağını kaydetti.

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Konyaaltı plajı açık hava oteliş
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