Konya’da 5 genç ölmüştü! Kazada şok detay: Sürücü...

KAZANIN NASIL OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR



Sürücü Dilara Çoban'ın ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken hakkında ' ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Çoban'ın, tedavisinin ardından da gözaltına alınıp, hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan adli işlem başlatılacağı belirtildi. 7 gencin Muammer Tan'a ait otomobille hafta sonu tatili nedeniyle Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı'na gidip gölde yüzdükten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları, Tan'ın ise otomobili yeni aldığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aracın hızı, sürücünün alkollü olup, olmadığı, aynı araçta bulunan 7 kişinin kemer takıp, takmadığı yönünde araştırma yapıldığı belirtildi.