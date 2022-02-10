Konya’da 6 bin personel bir gecede yolları açtı

Konya'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle önceki gece yola çıkamayan otobüslerin yolcuları geceyi otogarda geçirdi. Konya Otogarı'ndaki bekleyiş Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın "Organize şekilde, 6 bin personelle sabaha kadar çalışmalara devam ettik. Şu anda bütün yollarımızı açmış olduk" açıklamasıyla sona erdi. Konya Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle Konya Havaalanı'nda dün 6 uçuşun iptal edildiğini, 266 vatandaş ve 132 aracın kurtarılıp güvenli bölgelere sevk edildiğini, 150 vatandaşın yurt ve otellere yerleştirilerek barınma ihtiyaçlarının karşılandığını da duyurdu.