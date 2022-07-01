Konya’da 7 kişi ölmüştü: Saldırıdan önce kavga eden 2 aile hakim karşısında

Konya'da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin Keleş ailesinin akrabası Mehmet Altun tarafından öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi 2 aile arasında çıkan kavga nedeniyle yargılanan sanıkların davası 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Davada söz verilen sanıklardan Lütfi Keleş, "Bize ülkücülük yaptığımızı söylüyorlar. Ülkücülerin kapılarının nereden açıldığını dahi bilmem. Ben oğluma düğün yaptığımda kamera kayıtlarına bakılabilir, komşu Kürtler de vardı. Onlara beni sorun. Bizim kavgamız küfürleşme nedeniyle çıktı. Kavgada biz de yaralandık. Bizim ırkçılıkla işimiz olmaz, cezaevi kayıtlarına da bakabilirsiniz" dedi.

Tutuklu Ali Keleş de, "Karşı tarafın akrabalarında benim arkadaşlarım, müşterilerim var. Gidip onlara sorun. Bu şekilde ırkçılık yok, olamaz" diye konuştu.

Lütfi Keleş'in avukatı Kazım Turan müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, talepleri reddetti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 16 Eylül 2022 tarihine erteledi.



NE OLMUŞTU?

12 Mayıs 2021 tarihinde Keleş ve Dedeoğulları ailesi arasında kavga çıktı. Bu kavgada gözaltına alınan 16 kişiden aralarında Ayşe Keleş ve eşi Lütfi Keleş'in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayşe Keleş, bir süre sonra tahliye olurken, Lütfi Keleş ve Ali Keleş'in tutukluluk hali devam etti. Kavgaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Lütfi Keleş'in "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar; Ayşe Keleş'in de "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Lütfi Keleş'in oğlu Ali Keleş ve Ali Çalık'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istenmişti. Veli Keleş, Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş ve Yahya Çalık'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması talebinde bulunulmuştu. İbrahim Keleş'in de, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenilmişti. Ramazan Çalık'in ise "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapis talebi vardı.