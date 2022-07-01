Haberler Yaşam Haberleri Konya’da 7 kişi ölmüştü: Saldırıdan önce kavga eden 2 aile hakim karşısında
Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:37

Konya’da 7 kişi ölmüştü: Saldırıdan önce kavga eden 2 aile hakim karşısında

İHA
Konya’da 7 kişi ölmüştü: Saldırıdan önce kavga eden 2 aile hakim karşısında

Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önce 2 aile arasında çıkan kavgaya ilişkin davada 9 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

Konya'da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin Keleş ailesinin akrabası Mehmet Altun tarafından öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi 2 aile arasında çıkan kavga nedeniyle yargılanan sanıkların davası 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Davada söz verilen sanıklardan Lütfi Keleş, "Bize ülkücülük yaptığımızı söylüyorlar. Ülkücülerin kapılarının nereden açıldığını dahi bilmem. Ben oğluma düğün yaptığımda kamera kayıtlarına bakılabilir, komşu Kürtler de vardı. Onlara beni sorun. Bizim kavgamız küfürleşme nedeniyle çıktı. Kavgada biz de yaralandık. Bizim ırkçılıkla işimiz olmaz, cezaevi kayıtlarına da bakabilirsiniz" dedi.
Tutuklu Ali Keleş de, "Karşı tarafın akrabalarında benim arkadaşlarım, müşterilerim var. Gidip onlara sorun. Bu şekilde ırkçılık yok, olamaz" diye konuştu.
Lütfi Keleş'in avukatı Kazım Turan müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, talepleri reddetti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 16 Eylül 2022 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?
12 Mayıs 2021 tarihinde Keleş ve Dedeoğulları ailesi arasında kavga çıktı. Bu kavgada gözaltına alınan 16 kişiden aralarında Ayşe Keleş ve eşi Lütfi Keleş'in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayşe Keleş, bir süre sonra tahliye olurken, Lütfi Keleş ve Ali Keleş'in tutukluluk hali devam etti. Kavgaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Lütfi Keleş'in "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar; Ayşe Keleş'in de "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Lütfi Keleş'in oğlu Ali Keleş ve Ali Çalık'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istenmişti. Veli Keleş, Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş ve Yahya Çalık'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması talebinde bulunulmuştu. İbrahim Keleş'in de, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenilmişti. Ramazan Çalık'in ise "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapis talebi vardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari Ücrete zam oranı açıklanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücret zammını duyuracak: 2022 Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star'da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2022 açıklanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verecek: Asgari ücrete zam oranı için formüller: Asgari ücret brüt-net ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri açıklandı: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2022: Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman verilecek?
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk Maymun Çiçeği vakası görüldü! Fahrettin Koca ilk vakayı duyurdu: Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
Emekli zammı son virajı dönüyor! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Survivor şampiyonu kupayı kaldırdı! Survivor 2022 şampiyonu kim oldu, Adem mi Nisa mı?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Asgari ücrete Temmuz düzenlemesi ile zam hakkında yeni müjde!
Toplantıda dikkat çeken anlar! Japon gazeteciden Başkan Erdoğan'a: Selamünaleyküm
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da 7 kişi ölmüştü: Saldırıdan önce kavga eden 2 aile hakim karşısında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA