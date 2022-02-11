Konya’da aynı aileden 7 kişi ölmüştü: O talep reddedildi!

''Arife günü kuzenlerimle iftardan sonra sigara içmek için evin önüne çıktık. Barış Dedeoğulları gözümüze ışık tutup, bize küfretti. Daha sonra Dedeoğulları ailesinden çıkanlar oldu ve bize saldırdı. Bizden sesleri duyanlar dışarı çıktı. Karşı tarafın ellerinde sopalar vardı. Ben zaten yaralandım. Bizden babam Lütfi Keleş ve kuzenim Ali Keleş'in elinde sopa vardı. Silah sesi duydum; ama kim, nasıl yaralandı bilmiyorum.''

Lütfi Keleş'in oğlu Ali Keleş ise savunmasında, ''İftardan sonra sigara içmek için evin önüne çıktık. Barış, İbrahim'in gözümüze ışık tutup durduk yere bize küfretti. Daha sonra Yaşar geldi. Arkasından ailesi geldi. Bizden sesleri duyan babamlar da dışarı çıktı. Beni darp ettiler sopalarla, ben de can havliyle yumruk attım; ama kime geldi bilmiyorum '' dedi.



Mahkemede olayı gören süt toplama işiyle uğraşan Ahmet Ardıçlı dinlendi. Ardıçlı, ifadesinde, "Ben o civarda süt topluyorum. İki aileyle de çalıştım. O esnada yine çalışırken tesadüfen onların oradan geçiyordum. 7-8 kişinin kavga ettiğini gördüm. Daha öncelerden küs olduklarını biliyorum; ama nedenini bilmiyorum. Kavgayı ayırmak için müdahale ettim. Daha sonra da polisi aradım. 6-7 dakika sonra polis geldi. Ben sadece ayırmak için orada bulundum. İki tarafından ellerinde cisimler vardı; ama kimlerin elinde olduğunu göremedim. Daha sonra kavga ayrıldıktan sonra ben de oradan ayrıldım" diye konuştu.



Mahkemede silahlı saldırıda ölen Yaşar ve eşi İpek Dedeoğulları'nın kardeşleri Ercan İnik, Veyis İnik, Naime Gedik, Filiz İşkey, Hülya Kaplan, Öner Rifatoğlu, Erdal Rifatoğlu ve Cengiz Rifatoğlu şikayetçi olduklarını belirterek sanıkların en ağır cezayı almasını istedi. Dedeoğulları ailesinin oğulları Çetin Dedeoğulları ise, "Ben yurt dışında yaşıyordum. Kavga olayından sonra geldim. Dosyaların birleşmesi gerekiyor. 2010 ve 2021 yılları arasında bir kavgaları olduğunu da duymadım. Hepsinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.



Dedeoğulları ailesinin avukatları da iki dosyanın birleştirilmesi gerektiğini belirterek mahkemeye dilekçe sundu.

Mahkeme heyeti, iki davanın birleştirilmesi talebini reddetti. Heyet, Lütfi Keleş ve Ali Keleşi'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Nisan tarihine erteledi.