Konya’da bisiklet kullanımı hayata geçirilen uygulamalarla özendiriliyor

"595 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yol ağına sahip Konya'da radar görünümünü andıran bisiklet sayacı projemizi hayata geçirdik. Tamamen yerli üretim olan projedeki temel amacımız, bisikletli trafiğini tespit etmek ve bu hareketliliği veriye dönüştürmek. Bu sayede elde ettiğimiz verilerin planlanan yatırımlarımızı şekillendirmemize büyük katkı sunacağına inanıyorum."

BİSİKLETİN "RADARI" SANILIYOR

Kentte yaşayan bisiklet tutkunu Beyza Acun ise sayacın kurulduğu noktanın bisiklet trafiğinin en yoğun güzergahı olduğunu vurguladı.

Şehirde bisiklete dair yeniliklerin hayatını kolaylaştırdığını anlatan Acun, "Konya, bisiklet şehri olarak biliniyor. Bisiklet tramvayımız, yollarımız ve üst geçitlerimiz var. Bisiklet kullanıcısı olarak bu uygulamalardan çok memnunuz. Bisikletli sayısı arttıkça bu hizmetlere talep de artıyor." diye konuştu.

Aktif bisiklet kullanıcısı Seyit Ali Uzakta da "Konya'da bisiklete dair çok sayıda uygulama var. Bisikletliyi daha çok önemseyen bir sistem. Herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Yeni cihazı radara benzettim ama kurallara göre kullanmaya özen gösteriyorum." dedi.