Konya’da feci kaza: Tren çarptı ağır yaralandı!

Feci kaza, saat 11.30 sıralarında, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde Ulukışla'dan Konya'ya giden 63651 sefer sayılı, Hasan S. ve Okan K. yönetimindeki yük treni, iddiaya göre, demir yolunun karşısına geçmeye çalışan emekli uzman çavuş Hanifi Aktürk'e çarptı. Aktürk, kanlar içinde rayda kalırken, kazayı fark eden makinistler de treni durdurdu.