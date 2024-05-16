Konya’da jandarmadan tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkez Ulupınar Mahallesi'nde ikamet eden M.Ü.'nün (31) tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri Çukurkent Mahallesi'nde satmak istediği bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, Çukurkent Mahallesi girişinde M.Ü.'ye ait aracı durdurdu. Yapılan aramada, Osmanlıca ve Arapça el yazması kitap, 2 Roma dönemi parası ve 1 bronz kase ele geçirildi.

Hüyük'teki diğer operasyonda ise, M.R.P. (27) ve M.E.'nin (26) tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri satmaya çalıştığı istihbari bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Kıreli Mahallesinde durdurdukları araçta 4 heykel, 65 bronz sikke, 26 gümüş sikke ele geçirdi.

Her iki operasyonla ilgili tahkikat sürüyor.