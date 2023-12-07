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Giriş Tarihi: 7.12.2023 09:42

Konya'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Konya'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

AA
Konya’da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda Şube ekiplerince, Selçuklu ilçesinde 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aramada, kaçak olduğu belirlenen 10 bin 457 kaçak tıbbi ürün, 756 paket tütsü, oda ve araç kokusu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekiplerince yürütülen çalışmalarda da Karatay ilçesinde 1 araçta 14 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Konya'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
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