Konya’da piknik faciası! Kız kardeşler girdikleri su birikintisinde boğularak can verdi

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çamlık Mahallesinde bulunan Balatini Mağarası yakınlarında meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye gelen Oruçoğlu ailesinin kızları Sariye Nur ve Cemile Naz iddiaya göre serinlemek için bu birikintisi içerisine girdi.

Abla ve kız kardeşi bir süre sonra gözden kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gönderilen dalgıç ekipleri, bir süre sonra kız kardeşlerin cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma sürüyor.