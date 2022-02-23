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Giriş Tarihi: 23.2.2022 15:21

Konya'da silahlı kavga! 5 şüpheli tutuklandı

AA
Konya’da silahlı kavga! 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da bir otelde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesindeki bir otelde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda kimlikleri belirlenen 11 şüpheli, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Konya'da silahlı kavga! 5 şüpheli tutuklandı
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