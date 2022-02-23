Konya’da silahlı kavga! 5 şüpheli tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesindeki bir otelde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda kimlikleri belirlenen 11 şüpheli, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.