Konya’da silahlı saldırı: Amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldü!

Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.