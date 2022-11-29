Konya’daki hayvan bakımevinde sahiplendirmeler yeniden başladı

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAYA İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU

Yetkililerle görüşmeleri sonucu sahiplendirmelerin bugün başladığını belirten Konya Baro Başkanı avukat Oktay Unkur, "Zaten biliyorsunuz zanlılar tutuklandı. Biz sadece zanlılar ile ilgili değil, aynı zamanda bu işin sorumlularının ortaya çıkması konusunda iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Barolar Birliği ile eşgüdümlü diğer barolarımızla beraber şekilde çalışıyoruz. Suç duyurumuz hem bu işe karışanlar hem sebep olanlar, hem de sorumlular şeklinde. Biz sadece 5199 sayılı yasa çerçevesinde değil, Türk Ceza Kanunu kapsamında da 'görevi kötüye kullanmaya' ilişkin şekilde suç duyurusunda bulunduk. Olayın meydana geldiği merkezde de sahiplendirme çalışmaları yeniden başlatılmış olacak" diye konuştu.

Barınağı inceleyen İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, şu ifadeleri kullandı:

''Sorumlular zincirindeki herkesin açığa çıkarılıp bir daha bu olayların yaşanmamasını sağlamak lazım. Videodaki görüntüler tam bir vahşet. Biz görüntüleri gördüğümüz zaman gerçekten büyük bir üzüntüyle karşıladık. Böyle olaylar yaşanmasın diye bu konunun soruşturularak açıklığa kavuşturulması, gelecekte tekrarlanmaması için İstanbul Barosu olarak buraya geldik. Suç duyurumuzu yaptık, barınağı da görmek istedik. Buradaki hayvanseverlere de emekleri için bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan geçen cuma sabahı barınaktaki bir köpeğin ölüsünü, diğer köpeklerin yediği ana ait görüntüler de ortaya çıktı. Barınağa giren hayvanseverler tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı...