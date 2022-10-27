Konya’daki vahşette 7 kişi ölmüştü: Sanık Mehmet Altun ve azmettirenler hakkında flaş gelişme!

Cumhuriyet savcısı da mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada Altun hakkında 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca 'Yakarak mala zarar verme' suçundan 6 yıla kadar, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 3 yıla kadar, 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanun'a muhalefet' suçundan da 3 yıla kadar daha hapisle cezalandırılmasını istedi.

1 BERAAT

Savcı, mütalaasında diğer 9 sanık hakkında da 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ayrı ayrı 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçundan ayrı ayrı 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanıklardan akrabaları olan Ali Keleş'in ise beraatine karar verdi. Duruşma 17 Kasım tarihine ertelendi.