Konyalı kardeşlerin mont ve harçlıklarını gönderdiği depremzede, duygusal anlar yaşadı

"OĞLUMLA TANIŞIRLAR KARDEŞ OLURLAR"

Evleri hasar gördüğü için çadır kentte kaldıklarını anlatan Kala, AA muhabirine, küçük oğlu Ertuğrul için aldığı çocuk montunun cebinden bir not çıktığını söyledi. Notu okurken duygusal anlar yaşayan Kala, yardımsever çocuklarla tanışmak istediğini, gönderdikleri harçlığı harcamayacağını ve saklayacağını belirterek, şöyle konuştu: "Kahramanmaraş'tan Konya Meram'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Eğer nasip olursa tanışmak isteriz. Eğer gelme imkanları varsa tanışalım. Oğlumla tanışır kardeş olurlar. Çok teşekkür ediyorum bu yüreği güzel, koca yürekli insanlara. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Allah razı olsun, onları yetiştiren aileden ve tüm Türkiye'den." Susam kardeşlerin gönderdiği notta, "Depremzede kardeşlerimize iyi günlerde giymesi dileğiyle, siz üzülmeyin yeter ki biz elimizden geleni yaparız." ifadeleri yer aldı.