Kooperatif şoförlerinin otopark derdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeni şehir otoparkı hizmete girdikten sonra eski otopark alanını Süleymanpaşa Belediyesi'ne devretti. Bunun karşılığında Süleymanpaşa Belediyesi bu alana imzalanan protokol gereği 5 yıl içinde yeni bir hizmet binası yapılacaktı. Ancak bina yapımı için herhangi bir adım atılmadı. Seçimden sonra Süleymanpaşa Belediyesi'nin yönetimine gelen yeni ekip eski otogar alanının ücretli otopark yapılmasına karar verdi. CHP'li yönetim daha önce bu alandan yaralanan ve Tekirdağ ilçeleri arası toplu taşıma hizmeti veren kooperatif şoförleri buradan çıkardı. Şoför esnafı yeni uygulamaya tepki gösterdi. Kooperatif şoförleri, mağduriyetlerini anlatmak için muhatap bulamadıklarını, dertlerini anlatacak hiçbir yetkilinin kendilerini dinlemediklerini söyledi. Şoförler, "Yolcuyu eski otogardan alıyoruz. Şehir merkezinde araçlarımızı koyacak yer yok. Biz araçlarımızı nereye koyacağız? Yolculara nasıl hizmet vereceğiz? Büyükşehir Belediyesi, yetkinin Süleymanpaşa'da olduğunu söylüyor. Süleymanpaşa, otopark yapmak için Tekirdağ'ın tüm ilçe araçlarını dışarı çıkardı. Süleymanpaşa Belediyesi'nde muhatap bulamıyoruz. Bu nasıl belediyecilik? Biz ne yapacağız? Her iki belediyede bir tek yetkili yok mu bizi dinleyecek" diye dert yandı.