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Giriş Tarihi: 27.5.2022

Kopan kulağı martı kaptı

DHA
Kopan kulağı martı kaptı

Büyükada’da, kız arkadaşına şiddet uygulayan Alpaslan Seyrek, araya giren Eyüp Çelik’in kulağını ısırıp kopardı. Seyrek’in yere attığı kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı

Büyükada'da film senaryolarını aratmayacak olay: Kavgada kopan kulağı martı kaptı... 29 Temmuz 2016'da Büyükada İskelesi yakınlarında 29 yaşındaki Eyüp Çelik'in iddiasına göre, Almanya'da oturan Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek, kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Olayı gören Eyüp Çelik, duruma müdahale etti. Çelik ile Seyrek arasında tartışma çıktı. Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı.



'ÖRNEK KARAR BEKLİYORUZ'
Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı. Olaya çevredekiler müdahale etti. İki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu. Dün de davanın görülmesine devam edildi. Alpaslan Seyrek ve avukatı duruşmaya katılmadı. Eyüp Çelik ise iki avukatı ile davada hazır bulundu. Davada "Sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına" karar verildi. Duruşma, 13 Ekim 2022'de tekrar görülecek. Eyüp Çelik, "Kız öyle bir haykırıyordu ki, dayanamadım. Kızı elinden aldım. Kızı kurtarınca bana sardı. Kulağım koptu, kopan parçayı tükürdü, yerden kulağımı martı aldı. İki ameliyat geçirdim. Ama kulağım eski şeklini almadı. Bir kadını ölümden kurtardım. Hiç pişman değilim" dedi. Çelik'in avukatı Hilal Gültepe ise "Müvekkilim erdemli bir harakette bulunmuştur. Bu olaydan sonra da engelli durumdadır. Davadan örnek bir karar çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kopan kulağı martı kaptı
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