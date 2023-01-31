‘Köpeği kovdum, Mete’nin boğazına tampon yaptım’

Olay Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşandı. 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi Mete Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısı sonucu boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen H.K, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çocuğa saldıran köpek belediye ekipleri tarafından yakalanarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.H.K.'nin, köpeği sahiplendikten sonra 15 tavuğuna zarar verdiği için sokağa bıraktığı ileri sürüldü. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulan köpeğin, Alman kurdu kırması olduğu belirtildi.Küçük çocuğun ölümüne neden olan köpek saldırı olayını gören mahalledeki caminin imamı Muhammet Emin Küçük, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar çocuğun boğazına tampon yaptım" dedi.