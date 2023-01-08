Köpeği öldürmenin cezası 20 taksitle 3 bin TL

9 Kasım 2021 tarihinde merkez Meram ilçesi Tavusbaba bölgesinde meydana gelen olayda, hayvansever Dilek Genç, kendisinin sahiplendiği ve bizzat baktığı köpeklerini beslemek için gittiği yerde, köpeğinin yerde acılar içerisinde yattığını gördü. Silahla vurulduğunu anlayan Genç, köpeği veterinere götürdü. Olay yerine dönen Genç, bir köpeğinin de yine vurularak öldürülüp, gömüldüğünü fark etti.
Genç'in şikayeti üzerine yapılan çalışmalar sonucunda köpeği öldüren kişinin Şahin G. olduğu tespit edildi. Şahin G. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 'evcil hayvanını kasten öldürme' maddesi gereğince 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.
20 TAKSİTLE 3 BİN TL PARA CEZASI
10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Şahin G. mahkeme tarafından evcil hayvanı kasten öldürdüğü gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 'iyi hal' indirimi yapılarak 5 aya düşürülen Şahin G'nin, bu cezası da adli para cezasına çevrildi. 3 bin TL olan para cezası mahkeme tarafından 20 eşit taksitle ödenmesine hükmedildi.
Verilen cezanın çok az olduğunu belirten Dilek Genç ise, karara itirazda bulunduklarını söyledi.