Köpeği öldürmenin cezası 20 taksitle 3 bin TL

20 TAKSİTLE 3 BİN TL PARA CEZASI

10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Şahin G. mahkeme tarafından evcil hayvanı kasten öldürdüğü gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 'iyi hal' indirimi yapılarak 5 aya düşürülen Şahin G'nin, bu cezası da adli para cezasına çevrildi. 3 bin TL olan para cezası mahkeme tarafından 20 eşit taksitle ödenmesine hükmedildi.

Verilen cezanın çok az olduğunu belirten Dilek Genç ise, karara itirazda bulunduklarını söyledi.