Köpeği vurarak öldüren komşu tutuklandı

Giriş Tarihi: 27.8.2025

Ankara'da komşusunun köpeğini, kendi köpeği ile boğuştuğu için silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre iki dükkân sahibinin köpekleri boğuşmaya başladı. Köpekleri ayırmaya çalışan köpek sahibi Lütfü Sezgin, köpekler ayrılmayınca komşusunun köpeğini tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından ihbar üzerine gözaltına alınan Sezgin, çıkarıldığı mahkemece 'evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
