Köpek saldırısına uğrayan profesör dehşeti anlattı... Her biri bir parça koparmaya başladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 9 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Gazi Üniversitesi Eğim Fakültesi'nde görevli olan Prof. Dr. Meliha Yılmaz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın bacak ve yüz bölgesinde ciddi yaralanmalar olduğu öğrenildi.Yılmaz, olay anında kendini kurtarmaya çalışırken komşular gelene kadar köpeklerin bedeninden parçalar koparmaya çalıştığı belirterek "Önce bir tane köpek yaklaştı. Sol taraftan bir köpek daha hemen onunla birlikte oldu.Ondan sonra onun ısırmasıyla beraber ormandan ve Yaman Okay parkından 8-10 kadar köpek saldırıya geçti. Her biri bedenimden parçalar koparmaya başladı. Ben çığlık çığlığa kendimi kurtarmaya çalıştıkça, komşular yetişene kadar köpekler her tarafımı parçaladılar" dedi. Çiğdem mahallesi sakinleri ise sokağa çıkamaz hale geldiklerini belirterek belediyeyi göreve çağırdı.Yılmaz başıboş köpek sorununun ciddi bir problem haline gelmesi ve mutlaka yetkililer tarafından toplanması gerektiği söyleyerek "Bu artık insan hakları sorunu haline geldi. Bu köpeklerin mutlaka toplanıp barınaklarda kısırlaştırılarak, hayvan haklarına uygun bir şekilde toplanması lazım. Ben yandım bari başkaları yanmasın" dedi.