Köpek saldırısında bir gözünü kaybeden Aynur Kaynar: Yasanın çıkması bizi mutlu etti başka canlar yanmayacak

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz yıl 5 Temmuz'da hâkim ve savcıların kaldığı lojmanın yakınında Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi Aynur Kaynar, bir inşaatta beslenen köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Yaşanan saldırı sonrası görme yetisini kaybeden Kaynar kaldırıldığı hastanede günlerce tedavi gördü.Olayla ilgili başlatılan soruşturmada inşaatın sahibi, inşaatı kiralayan kişi ve bekçi hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Aynur Kaynar, TBMM'de ambulansa almışlar. Köpeğin ısırması sonucu gözümün retinası yırtıldı, göz merceğim yerinden çıktı. Yaşanan olay gözüme mal oldu.Bunun hayvanseverlikle alakası yok. İnsanlara bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yok.Son2 yılda 100'e yakın vatandaşın ölümüne neden olan saldırgan sokak hayvanları, trafikte de büyük bir tehlike oluşturuyor. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) verilerine göre 2018-2023 arasında sokak hayvanları nedeniyle 3 bin 476 kaza yaşandı. Bu kazalarda 67 kişi öldü, 5 binden fazla kişi yaralandı./SABAH