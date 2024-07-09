Köpek saldırısında ölen Mete’nin ailesi: Köpekler toplatılsın

Van'ın İpekyolu ilçesinde 30 Ocak 2023 tarihinde evinin önünde arkadaşlarıyla top oynarken Alman kurdu kırması köpeğin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Emir Mete Durna (9), hayatını kaybetmiş, köpeği sahiplenip daha sonra sokağa salan H.K. ise tutuklanmıştı. Mete'nin anne ve babasının ağır travmaya maruz kaldığını ve psikolojik tedavi gördüğünü belirten amca Mehmet Şirin Durna, sokak köpekleri konusunda alınması gereken önlemlere ilişkin hazırlanan yasal düzenlenmenin hayata geçilmesini istedi. Durna, "Böylesi bir olay tekrar yaşanmasın. Bizim yaşadığımız acıları başkaları yaşamasın. Bu hayvanlar bir an önce toplatılsın" dedi.