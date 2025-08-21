Köpeklerden kaçarken canından oldu

İzmir'de sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı Fidan Deveci (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde 17 Ağustos tarihinde Fidan Deveci, sokakta yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye, S.K. (38) yönetimindeki 48 GT 939 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık edipleri sevk edildi. Yaralanan Deveci, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Deveci'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Olayla ilgili sürücü S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.