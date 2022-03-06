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Giriş Tarihi: 7.3.2022

Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı

Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde evden dışarı çıkan Mahra Melin Pınar (9), boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı kamyonun tekeri Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti. Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücü Yayla, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sağ bacağı parçalanan Mahra Melin Pınar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren küçük kızın babası Murat Pınar, olayda ihmaller olduğunu ve bunun çözüme kavuşması gerektiğini söyledi. Olayın yaşandığı bölgede son bir aydır 5 başıboş köpeğin olduğunu belirten Pınar, "Çete gibi dolaşıyorlar. Belediye işine sahip çıksın, bu olayın sebeplerini araştırıp çözüm bulmasını istiyorum. İlk defa benim çocuğumu kovalamadılar. Köpek ısırsa kamyonun ezmesinden daha iyiydi. Belki bu hale gelmezdi, etrafta insanlar vardı, koşup kurtarırlardı" dedi. DHA

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Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı
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