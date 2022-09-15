Köpeklerin saldırdığı Umut’tan güzel haber! 8 yaşındaki Umut 23 gün sonra taburcu oldu

23 Ağustos tarihinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesinde yaşanan olayda, 8 yaşındaki Umut Ünlü, sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sonucu ağır yaralandı.
Bir süre Konya Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe şekilde kalan küçük Umut'un tedavisi hayati tehlikeyi atlattıktan sonra serviste devam etti. Umut'tan beklenen güzel haber ise bugün geldi. Tedavisi tamamlanan Umut, taburcu oldu.
'KARDEŞLERİMİ VE OKULUMU ÇOK ÖZLEDİM'
Mutlu olduğu gözlenen küçük Umut, "Kardeşlerimi, okulumu, arkadaşlarımı çok özledim. Şuan çok iyiyim" dedi. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur, "Umut'un kafatasında, sırtında, karnında, bacaklarında dikişler vardı. Dikişlerin tamamı alındı. Vücudundaki yaralar artık evde tedavi edilebilecek duruma geldi. Moral olarak keyfi yerinde. Çocuk psikiyatri uzmanımızda değerlendirdi. Umut'un psikolojisinin iyi olduğuna karar verdi. Yara bakım tedavileri devam edecek. Gerek görülürse de plastik cerrahi Umut'u muayene edecek" diye konuştu.