Haberler Yaşam Haberleri Köpeklerin saldırdığı Umut’tan güzel haber! 8 yaşındaki Umut 23 gün sonra taburcu oldu
Giriş Tarihi: 15.9.2022 14:55 Son Güncelleme: 15.9.2022 15:47

Köpeklerin saldırdığı Umut’tan güzel haber! 8 yaşındaki Umut 23 gün sonra taburcu oldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Umut Ünlü 23 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Mutlu olduğu gözlenen küçük Umut, “Okulumu ve ailemi çok özledim. En kısa sürede onlara kavuşmak istiyorum” dedi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
HAMZA ÖZDEMİR HAMZA ÖZDEMİR
Köpeklerin saldırdığı Umut’tan güzel haber! 8 yaşındaki Umut 23 gün sonra taburcu oldu

23 Ağustos tarihinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesinde yaşanan olayda, 8 yaşındaki Umut Ünlü, sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sonucu ağır yaralandı.

Bir süre Konya Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe şekilde kalan küçük Umut'un tedavisi hayati tehlikeyi atlattıktan sonra serviste devam etti. Umut'tan beklenen güzel haber ise bugün geldi. Tedavisi tamamlanan Umut, taburcu oldu.

'KARDEŞLERİMİ VE OKULUMU ÇOK ÖZLEDİM'

Mutlu olduğu gözlenen küçük Umut, "Kardeşlerimi, okulumu, arkadaşlarımı çok özledim. Şuan çok iyiyim" dedi. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur, "Umut'un kafatasında, sırtında, karnında, bacaklarında dikişler vardı. Dikişlerin tamamı alındı. Vücudundaki yaralar artık evde tedavi edilebilecek duruma geldi. Moral olarak keyfi yerinde. Çocuk psikiyatri uzmanımızda değerlendirdi. Umut'un psikolojisinin iyi olduğuna karar verdi. Yara bakım tedavileri devam edecek. Gerek görülürse de plastik cerrahi Umut'u muayene edecek" diye konuştu.

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Köpeklerin saldırdığı Umut’tan güzel haber! 8 yaşındaki Umut 23 gün sonra taburcu oldu
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