Köpeklerin saldırdığı Umut’tan güzel haber! 8 yaşındaki Umut 23 gün sonra taburcu oldu

'KARDEŞLERİMİ VE OKULUMU ÇOK ÖZLEDİM'

Mutlu olduğu gözlenen küçük Umut, "Kardeşlerimi, okulumu, arkadaşlarımı çok özledim. Şuan çok iyiyim" dedi. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur, "Umut'un kafatasında, sırtında, karnında, bacaklarında dikişler vardı. Dikişlerin tamamı alındı. Vücudundaki yaralar artık evde tedavi edilebilecek duruma geldi. Moral olarak keyfi yerinde. Çocuk psikiyatri uzmanımızda değerlendirdi. Umut'un psikolojisinin iyi olduğuna karar verdi. Yara bakım tedavileri devam edecek. Gerek görülürse de plastik cerrahi Umut'u muayene edecek" diye konuştu.