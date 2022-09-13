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Giriş Tarihi: 13.9.2022 09:43 Son Güncelleme: 13.9.2022 09:45

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Umut: İyileşip okuluma gitmek istiyorum

Konya’nın Ereğli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Umut Ünlü’nün tedavisi hastanede sürüyor. Bugün ilkokul 3’üncü sınıfa başlaması gerekirken küçük Umut, yeni eğitim-öğretim yılını hastanede karşıladı.

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Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Umut: İyileşip okuluma gitmek istiyorum

Konya'nın Ereğli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Umut Ünlü'nün tedavisi hastanede sürüyor. Bugün ilkokul 3'üncü sınıfa başlaması gerekirken küçük Umut, yeni eğitim-öğretim yılını hastanede karşıladı. Baba Durmuş Ünlü, "Çok şükür sağlık durumu iyiye gidiyor. Kardeşi okula başladı ama bu yılı hastanede karşıladı. Okuluna gidip arkadaşlarına görmek istediğini söylüyor. İnşallah en kısa sürede ayağa kalkıp okuluna, arkadaşlarına kavuşur" dedi.

23 Ağustos tarihinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesinde yaşanan olayda, 8 yaşındaki Umut Ünlü, sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sorucu ağır yaralandı. Bir süre Konya Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan küçük Umut'un tedavisine normal odada devam ediliyor.

'YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI HASTANEDE KARŞILADI'

Halit Kalkan İlköğretim okulu öğrencisi olan Umut Ünlü, bu yıl 3'üncü sınıfa başlayacaktı. Ancak tedavisi hastanede devam eden Umut, eğitim-öğretim yılını hastanede karşılamak zorunda kaldı. Baba Durmuş Ünlü, "Çok şükür sağlık durumu iyiye gidiyor. Kardeşi okula başladı ama bu yılı hastanede karşıladı. Okuluna gidip arkadaşlarına görmek istediğini söylüyor. İnşallah en kısa sürede ayağa kalkıp okuluna, arkadaşlarına kavuşur" diye konuştu.

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Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Umut: İyileşip okuluma gitmek istiyorum
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