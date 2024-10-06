Körfez’deki kirliliğin sebebi CHP yönetimi

Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İzmir iç körfezinde yaşanan balık ölümleri ve koku sorununa yönelik körfezi Gediz Nehri'nin kirlettiğini kaydetti. Zeyrek'in açıklamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in Gediz Nehri gezisini akıllara getirdi. Soyer, görev süreci boyunca en çok tartışılan konuyu tekrar gündeme taşıyan Zeyrek'i sosyal medya hesabından tebrik etti.AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise körfezde yaşanan koku ve balık ölümlerinin nedeninin CHP'li belediyeler olduğunu kaydederek, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması ile Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapımı devam eden 4. faza dikkat çekti. "Sebep CHP yerel yönetim anlayışı" diyen Kaya, "Konuya ilişkin çok bilgi kirliliği var. Belediyenin yapmadığı işlere yönelik asılsız iddiaları var. CHP 25 yıldır maalesef üzerine vazife olan işleri yapmadı ve bugün böyle bir durumla karşı karşıya geldik" açıklamasında bulundu.Kaya, "Ferdi Zeyrek tam olarak saçmalamış. Körfez açısından baktığımızda bu açıklama tam bir bilgisizlik! Gediz Nehri dış körfeze akıyor. Bizim konumuz iç körfez. Zeyrek bilgisizliğini bu açıklamayla itiraf etmiş. Bilgisizliğinin tasdikini de 'Yüzeceğim' diyerek körfezi bu noktaya getiren Tunç Soyer de tasdik etmiş" dedi.