Körfezi deniz marulu sardı

Geçtiğimiz aylarda kirliliğe bağlı toplu balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'ni şimdi de deniz marulları sardı. İzmir Körfezinin tüm zamanların en kirli dönemini yaşadığı belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, merhum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'dan sonra İzmir Körfezinin her geçen gün kötüleştiğini söyledi.Prof. Doktor Yaşar, "Piriştina'nın ölümü sonrası Kocaoğlu'nun göreve gelmesi ile birlikte İzmir Körfezi'nde eski kirli günlere dönüş başladı. Elektrik ücretlerinin pahalılığını bahane ederek önce fabrikalar arıtmalarını çalıştırmamaya başladı. Ardından da büyükşehir belediyesi körfeze hak ettiği önemi ve değeri vermedi. Aziz Kocaoğlu'ndan defalarca randevu talep ettim bir kere bile geri dönüş olmadı" dedi.2007'de Aziz Kocaoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde dere yataklarının tabanının İZSU tarafından betonla kaplandığını hatırlatan Prof. Doktor Doğan Yaşar, "Bu resmen doğa katliamıdır. Bundan daha büyük bir doğa katliamı olamaz. Dereler tıpkı insan vücudunda olduğu gibi denizlerin kılcal damarlarıdır. Senin kılcal damalarına beton dökseler ne olur, ölürsün. İzmir Körfezinde de aynı şey oldu. Dere tabanları betonla kaplandı. Körfezde koku ve kirlilik o günden sonra artta arta bu günlere geldi" diye konuştu.Geçmişte İzmir Körfezinde deniz marullarının Nisan- Mayıs aylarında havaların ısınmaya başlamasıyla ve sonbaharda görüldüğünü hatırlatan Yaşar, "Şimdi neredeyse deniz marulları İzmir Körfezini mesken tuttu. Yılın 12 ayı İzmir körfezinde deniz marulu görmek mümkün hale geldi. Defalarca uyardık ama dinletemedik. Sonuç ortada. Bugün tüm dönemlerin en kirli körfezi ile karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi. Yaşar, dünyanın başka şehirlerinde de balık ölümlerine rastlandığını fakat bu ölümlerini en fazla 2-3 gün sürdüğünü belirterek, "Burada tam 50 gün sürdü. Bu bir dünya rekoru" dedi.