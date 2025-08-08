Körfezray’ı dev köstebekler kazacak

Kocaeli'nde yapımı süren Körfezray Metrosu projesinde önemli bir dönemeç yaklaşıyor. Yer altı tünellerini kazacak dev Tünel Açma Makineleri (TBM), halk arasında "dev köstebek" olarak adlandırılan, her biri 100 metre uzunluğundaki iki makine Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'na ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TBM'lerin montaj çalışmalarını yerinde inceleyerek proje ekibinden bilgi aldı.Kazı çalışmalarının 25 Ağustos'ta başlaması planlanıyor. Körfezray, Kocaeli tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı olarak öne çıkıyor. Proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle yürütülüyor.İlk etap istasyonlarındaki inşaatlar hızla ilerlerken, toplamda 6 TBM'nin devreye girmesi hedefleniyor. Montajı yapılan ilk iki makine, İzmit Doğu İstasyonu yönünde kazı yaparak Sekapark, Cumhuriyet Parkı ve Milli İrade Meydanı istasyonlarından Otogar'a kadar ilerleyecek. Yüklenici firma, projenin hızlanması için farklı güzergâhlarda dört TBM daha kullanacak. Körfez istikametine doğru başlayacak kazıların 1,5–2 ay içinde başlaması hedefleniyor. TBM'ler, uygun koşullarda günlük 12 metreye kadar tünel kazabilecek ve çoğunlukla 20 metre derinlikte çalışacak. Başkan Büyükakın, şantiyede yaptığı incelemede projenin kent ulaşımı için önemini vurguladı ve destek verenlere teşekkür etti.