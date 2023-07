Korhan Berzeg’in Büyükada’daki komşuları konuştu

"KÖPEĞİNİ GEZDİRİRDİ SABAHLARI"

Komşusu Hasan Argun ise, "Tahmin ediyorum, kendisini 20-25 gün önce gördüm. Burada bir köpeği vardı ve köpeğiyle gezerdi. Çok medeni, çok güzel bir insandı. Selamlaşır geçerdik, ama kendisinin tanınmış bir ekonomist olduğunu bilmiyordum. Köpeğini gezdirirdi sabaları. Kaybolduğunu da sizden öğrendim. Çok medeni bir insandı, yanında hiçkimse görmedim, 2-3 senedir, birkere kendi dairesine girenler oldu çocukları olabilir. Üzüldüm. Ben köpekten çok korkarım, köpeği beni kokladı, 'Korkma, korkma kokuna alışır' dedi. Ama çok düzgün bir insandı ben kendisini diplomat zannediyordum. Yani ne iyiliğini ne kötülüğü gördüm. Ama selamlaşırdık. Medeni bir insandı" dedi.

"HER YAZ BALIKESİR GÖNEN'E GİDERDİ"

Komşusu Aysel Çakıroğlu de "Ben 13 Mayıs'ta gördüm. Tam burada selamlaştık ve görüştük hatır sordu. Ondan sonra köpeğiyle içeriye girdi. Bende evime gittim. Sürekli burada kalırdı. Çok üzüldük, inşallah sağlıkla bulunur. Her yaz giderdi. Balıkesir Gönen'de onların tarlaları vardı. Ailesi Gönen'li o gittiği köy de Gönen'in bir köyü, her yaz oraya gider ürünleri yetiştirip gelirdi." şeklinde konuştu.