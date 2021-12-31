Köri Soslu Tavuk tarifi: MasterChef Köri Soslu Tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Köri Soslu Tavuk yemeğini en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Köri Soslu Tavuk tarifi ile ilgili olarak "MasterChef Köri Soslu Tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
KÖRİ SOSLU TAVUK NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 2 parça tavuk göğsü
- 1 orta boy soğan
- 1 paket sıvı krema
- 1 tatlı kaşığı köri baharatı
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım paket makarna
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
KÖRİ SOSLU TAVUK YAPILIŞI
- Tavuk etlerini jülyen ya da küp küp doğrayın.
- Baharatları ve zeytinyağını ekleyin, tavuk kabını jelatinleyin ve yaklaşık 2 saat dolapta bekletin.
- Tencereye sıvıyağ dökün ve tavayı kızdırın.
- Etleri ekleyin ve kızgın tavada pişirin.
- Etler pişince ince doğranmış soğanı ekleyin ve pişirin.
- 1 kutu krema ve köri baharatını ekleyip karıştırın.
- Makarnayı üzerini geçecek kadar su, tuz ve zerdeçalla pişirin.
- Suyunu çeken makarnaya kekik serpin ve karıştırın.
- Makarna ve tavuğu servis tabağına alın.
Afiyet olsun…