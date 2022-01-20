Haberler Yaşam Haberleri Korku dolu anlar! başıboş Pitbullun saldırdığı vatandaş böyle kurtuldu
Giriş Tarihi: 20.1.2022 09:48

Korku dolu anlar! başıboş Pitbullun saldırdığı vatandaş böyle kurtuldu

İHA
Korku dolu anlar! başıboş Pitbullun saldırdığı vatandaş böyle kurtuldu

Avcılar’da dehşet anları... Başıboş Pitbull yoldan geçen vatandaşlara korku saldı. Özellikle motosiklet sürücülerini hedef alan köpek, bir vatandaşı dakikalarca kovaladı. Köpekten kaçan adam ise, bir arabanın üstüne çıkarak canını kurtarırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar'daki olay, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından sokağa terkedilen Pitbull cinsi köpek, yoldan geçen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Özellikle yoldan geçen motosiklet sürücülerine saldırmaya çalışan Pitbull, dakikalarca sokak ortasında başıboş dolaştı.

PİTBULL'DAN KAÇAN KİŞİ ARABANIN ÜZERİNE ÇIKTI
Evine girmek isteyen bir motosiklet sürücüsüne saldıran köpek, vatandaşın dakikalarca peşini bırakmadı. Korkusundan bir arabanın üstüne çıkan adam, uzun bir süre aşağı inemedi. Köpeğin uzaklaşmasını fırsat bilen vatandaş koşarak evine girerken, başıboş köpek sokaklarda dolaşmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
İBB’den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de çöktüler! ABD’deki danışmana ballı maaş
Etiler'de dehşet veren olay! Köpek kadın mimarın kulağını kopardı
Son dakika haberi: CHP'li Bilecik Belediyesinde skandal! 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
Karadeniz gazı için takvim netleşti! İşte o kritik tarih
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve yarıyıl tatili mesajı
Son dakika: Meclis'te kabul edildi! Memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifi yasalaştı
Hollandalı uzmandan Türk SİHA'ları yorumu: "Dünyanın en iyisi"
Çiçeği burnunda aşıklar böyle görüntülendi! İşte Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşkının ilk karesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Korku dolu anlar! başıboş Pitbullun saldırdığı vatandaş böyle kurtuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA