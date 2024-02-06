Korkunç cinayette cezai ehliyet çıkmadı

İstanbul Çekmeköy'de geçen 19 Şubat'ta "Deccal" filmini izledikten sonra 4 çocuğunun annesi eşi Gülistan Yüksekova'yı (27) bıçakla öldüren Volkan Yüksekova (34) hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameye göre, Yüksekova çifti arasında ailevi problemler vardı. Olay günü salonda yemek yerken, Yüksekova mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı. Engel olmaya çalışan annesi Ürkiye Yüksekova ve kardeşi Gülcan S.'yi de yaraladı. Savcılık; katil zanlısının, yaşadığı psikolojik bunalım sebebiyle eşini canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğünü vurgulayarak ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması gerekse de sağlık kurulu raporu gözetilerek ceza verilmesine yer olmadığına ve akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine karar verilmesini talep edildi.