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Giriş Tarihi: 18.10.2021 14:33 Son Güncelleme: 18.10.2021 14:49

Korkunç kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

DHA
Korkunç kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Balıkesir'de meydana gelen korkunç kazada minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler İbrahim Çelik ve Abdullah Topal hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bandırma ilçesi Merinos mevkisinde meydana geldi. İbrahim Çelik yönetimindeki 10 U 7170 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Abdullah Topal yönetimindeki 17 HY 561 plakalı balık yüklü kapalı kasa minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışına Çelik ve Topal'ın hayatını kaybettiği belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan İbrahim Çelik ile Abdullah Topal'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Korkunç kaza: Kafa kafaya çarpıştılar
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