Korkunç şüphe! Çöplükte aranıyorlar

Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın (19), 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. Anne Yalçın çekmecede bulunan cüzdanından alabileceğini söylemesi üzerine genç çocuk, cüzdandan 20 TL alarak evden otomobiliyle ayrıldı. İsmail Yalçın, akşam saatlerinde otomobiliyle Serinhisar'a geldi. Burada arkadaşı Hasan Akköse(17) ile buluşarak kent merkezine gitti.

"ARABA YIKIYORUM" DEDİ

Oğlunun eve dönmemesinden şüphelenen baba Adnan Yalçın oğlunu telefonla aradı. Babasına arabayı yıkadığını ve geleceğini söyleyen İsmail Yalçın'a o saatten sonra bir daha ulaşılamadı. Baba Yalçın karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada gençlerin kullandığı otomobilin plaka kayıt sisteminden 9 Haziran 2022 Perşembe günü Denizli kent merkezine gittiklerini daha sonra Serinhisar ilçesine giriş yapıldığını tespit etti. İlçede yapılan arama çalışmalarında otomobilin ormanlık bölgeye gittiği belirlendi.

KIRILMIŞ TELEFON VE KAN İZLERİ

Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarına iz takip köpekleri de katıldı. İz takip köpeği tarafından Yenice Mahallesi ormanlık alanda İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'ye ait izler buldu. Çevrede yapılan aramada İsmail Yalçın'a ait otomobil, Bardak Damları bölgesinde kaportası açık halde, lastiklerinin önüne taş konmuş bir şekilde bulundu. Otomobilden 200 metre ileride ise parçalanmış halde 2 adet cep telefonu ve kan izleri tespit edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan aramalarda kayıp iki gence ulaşılamazken telefonlar üzerinde yapılan incelemede İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'yle telefonda son görüşen kişiyi tespit ettiler. Yapılan çalışma neticesinde olayla ilgisi olduğu iddia edilen iki kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Masası dedektifleri tarafından gözaltına alınırken zanlının ilk ifadesinde ormanlık alanda Yalçın ve Akköse'ye av tüfeğiyle ateş ettiğini daha sonra olay yerinden kaçtığını, bu kişilere ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

KORKUNÇ İDDİA

Gün boyu devam eden arama çalışmalarına katılan anne Asuman Yalçın, Sabah'a açıklamalarda bulundu. Anne Yalçın, "Oğlum beni arayıp sigara parası istedi. Cüzdanda para olmasına rağmen sadece 20 TL'sini almış. Öğrendim ki iki kız olay günü "mal var" gelin demiş. Kızların evine gidip iki tüfek almışlar daha sonra ormana çıkmışlar. Ormanda Hasan Akköse, kızlardan birini arayıp telefonu kapatma demiş. Telefonda Hasan, M. A.'nın ismini vermiş. On an bir el silah sesi duyulmuş ve telefon kapanmış. Bildiğimiz bu kadar" dedi.