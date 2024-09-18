Körlüğü çözen cihaza onay

Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD'li nöroteknoloji firması Neuralink'in görme bozukluğu olan kişilerin görmesini sağlaması hedeflenen "Blindsight" adlı cihazı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) "çığır açan cihaz" unvanı aldı. Musk yaptığı paylaşımda, Blindsight ile iki gözünü kaybeden veya doğuştan görme engelli kişilerin bile görsel korteksi sağlamsa görebilmesinin sağlanabileceğine işaret etti. Musk, "Doğru beklentiler olması için, görüş önce Atari grafikleri gibi düşük çözünürlükte olacak ancak sonunda, doğal görüşten bile daha iyi olma potansiyeli var" dedi.