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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Korona mevsimsel grip gibi olacak

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Korona mevsimsel grip gibi olacak

Rus bilim insanı Prof. Dr. Aleksandr Myasnikov, koronavirüsün insan vücuduna nüfuz etme sürecinin tamamlandığını belirterek, “Yılda 2 kere koronavirüs dönemi yaşayacağız. Fakat artık salgın şekilde değil de mevsimsel grip gibi olacak” dedi

Rus bilim insanı Prof. Dr. Aleksandr Myasnikov, koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün insan vücuduna nüfuz etme sürecinin tamamlandığını dile getiren Myasnikov, dünyanın koronavirüs gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğu gerçeğini artık kabullenmesi gerektiğini belirtti. Myasnikov, "Korona hiçbir yere kaybolmadı, sadece insan vücuduna nüfuz etmesi sona erdi. Biz bu virüse karşı bağışıklıktan yoksunduk. Bu yüzden hepimizi etkisi altına aldı ve hayatımıza girdi. Bazı enfeksiyonlar gibi bizimle yaşamaya devam edecek" dedi.



GRİP GİBİ OLACAK
Bilim insanı Myasnikov, "Yılda 2 kere koronavirüs dönemi yaşayacağız. Fakat artık salgın şekilde değil de mevsimsel grip gibi olacak. Burnu akan, hapşıran her 5 kişiden birinin koronavirüs olacağını tahmin edebiliriz. Dillerden düşmedi bu virüs. Ama bundan sonra yavaş yavaş unutulacak. Sıradan bir virüs olarak bizimle yaşamaya devam edecek" diye konuştu. Myasnikov, ölüm vakalarının yine olabileceğini ancak bunun normal grip vakalarında olduğu kadar olacağını kaydetti.

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Korona mevsimsel grip gibi olacak
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