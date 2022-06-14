Koronavirüs vaka sayısı 14 Haziran 2022: Koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı mı, tablo belli oldu mu?

Koronavirüs vaka sayısı 14 Haziran 2022 verileri merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Haziran 2022 günü için yapılan açıklamaya göre; 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,51, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,20 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 781 bin 738 doza yükseldi. Peki; 14 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu mu? İşte Koronavirüs vaka sayısı 14 Haziran 2022.