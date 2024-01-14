Koruma altındaki çocuklara yatılı müzik eğitimi

MilliEğitim Bakanlığı (MEB), Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'yle işbirliği yaparak müzik devrimi sayılabilecek bir eğitimöğretim projesini başlattı. Üniversite bünyesinde ilkokuldan üniversiteye kadar devam edecek, hatta yüksek lisansa kadar uzanabilecek entegre bir müzik okulu açılıyor. Türkiye'nin ilk müzik okulu 2024-2025 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak. İlkokulda müzik eğitimine başalayan bir çocuk bütün okul hayatı boyunca müzik üzerine eğitim alabilecek. Okulda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altındaki çocuklar da eğitim alacak. Bakanlık öğrencileri yetenek taraması yaparak seçecek. Müziğe yetenekli olan çocuklar 5 yaşından 18 yaşına kadar bu okulda yatılı eğitim alabilecek. Yatılı öğrenciler için kampüste ayrıca bir de pansiyon kurulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ''Yetenekli çocuklarımız için yepyeni bir alan, yepyeni bir imkân açılıyor. İlkokuldan lisans programlarına hatta yüksek lisans doktora sürecine kadar Türkiye'de müzik eğitimini tepeden tırnağa değiştirebilecek yepyeni bir süreç başlatıyoruz" dedi.