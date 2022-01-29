Koruyucu melek ’Nuran anne’! 7 yılda 13 çocuğun koruyucu meleği oldu

Adana'nın Çukurova İlçesi'nde oturan Nuran Yüksel, 2 kızını okutup gelin ettikten sonra koruyucu anne olmaya karar verdi. Yüksel, korucuyu annelik yolculuğuna Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evlerinde kalan 3 kardeşe hem yuvasını hem de yüreğini açarak başladı.

7 YILDA 13 ÇOCUĞUN KORUYUCU MELEĞİ OLDU

Diyaliz hastası olan eşinin hayatını kaybetmesinin ardından iki kızına hem annelik hem de babalık yaptığını söyleyen Nuran Yüksel, kızlarını okutup gelin etti. Kızlarının yuvadan uçmasıyla birlikte yalnız kalan Nuran Yüksel, nasıl koruyucu anne olduğunu SABAH'a anlattı. Yalnızlığa alışık biri olmadığını belirten Nuran Yüksel; "Bir evde yalnız kalmanın çok zor bir şey olduğunu gördüm. Daha sonra koruyucu anne olmaya karar verdim. Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne giderek başvuruda bulundum. Bana ilk olarak Sevgi Evi'nde kalan 3 kardeşi verdiler. 2015 yılında koruyucu anneliğe başladım. Kızlarım bu duruma çok mutlu oldular. İlk etapta üç kız kardeşi aldım. Onlar bir buçuk yıl kaldılar. Daha sonra 3 kardeş daha vardı bir yılda onlar yanımda kaldı, sonra anneleri aldı. Daha sonra 3 kız kardeş daha geldi onlarla 4 buçuk yıl beraber olduk. Şimdi 1 kız iki erkek Afgan ve bir Türk kızıma annelik yapıyorum. Ben onlara anne, onlar bana can yoldaşı oluyorlar" dedi.

ÇOCUKLARLA HUZUR BULUYORUM

Anneliğin bir kadının başına gelebilecek en güzel şey olduğunu söyleyen Nuran Yüksel; "Önemli olan doğurmak değil, anne olabilmektir. Eğer bir anne çocuğunu sevgiyle , şefkatle büyütebiliyorsa işte gerçek annelik odur. Ben kendi öz evlatlarıma karşı görevimi yaptım şimdi devletimin garip evlatlarına karşı bir sorumluluğu yerine getiriyorum. Açıkçası onların varlığı baha huzur veriyor. Onlarla hem bir anne hem de bir arkadaş oluyorum. Okuldu, dersti, yemekti derken günümüz öyle geçiyor. Çocukların kimi sabahçı kimi öğlenci onları okula götürüp getiriyorum. Hastalanınca doktorlarına götürüyorum, kısacası her şeyleriyle ilgileniyorum. Sonuçta onlar bana devletimin ve Allahın emaneti. Umarım koruyucu annelik müessesesi ülkemizde daha çok yaygın hale gelir. Ben çevremdeki aileleri de bu konuda hem teşvik ediyor hem de referans oluyorum. Bunu herkesin seve seve yapmasını istiyorum. Çünkü çocukların aile ortamında yaşaması gerçekten çok önemli" diye konuştu.

"BİZ ANAÇ VE KORUYUCU BİR MİLLETİZ"

Devletin koruyucu ailelik konusunda çok hassas olduğunu belirten Nuran Yüksel; "Koruyucu annelik yaptığım Afgan çocuklar zulümden kaçıp ülkemize sığınmışlar. Onların hikayesi beni gerçekten çok etkiledi. Çaresizlik gerçekten çok zor bir şey. Ülkemizin gerçekten kıymetini bilmeliyiz. Çocuklar orada yaşadıklarını anlattıklarında çok hüzünlü bir hikayeleri olduğunu gördüm. Şimdi burada özgürce okullarına gidip gelebiliyorlar. Bizlere ve ülkemize ise minnet duygusuyla bağlılar. Bizim bu yardımseverliğimiz ise Türk milletinin ne kadar anaç ve koruyucu bir millet olduğunun göstergesi. Biz tarih boycunca hep mazlum milletlerin yanında olduk. Şuan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da mazlumların her zaman yanında yer alan bir lider. Çocuklarda Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar" dedi.

"NURAN ANNE TÜRKİYE'YE EN GÜZEL ÖRNEK"

Nuran Yüksel'in 2015 yılından bu yana 13 çocuğa koruyucu ailelik yaptığını belirten Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, koruyucu ailelik müessesinin en güzel örneğinin Nuran Anne olduğunu söyledi. Nuran Yüksel'in halen 3 Afgan kardeş ile bir Türk kızına koruyucu annelik yaptığını belirten Nevzat Özer; "Nuran Yüksel annemiz bu vefakar ve sevgi dolu yüreği ile aileye ihtiyaç duyan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlere bir ışık oldu. Hem Adana, hem de ülkemiz ailelerine istenince başarılabileceği gerçeğini gösterdi" diye konuştu.

304 ÇOCUĞUMUZ KORUYUCU AİLELERE EMANET

2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Gönül elçileri Projesi ile koruyucu aileliğin ivme kazandığını ifade eden Nevzat Özer; "Sayın bakanımız Derya Yanık, koruyucu aileliğe son derece önem veriyor. Bizlerde Adana Valimiz Süleyman Elban'ın destekleriyle bu eksen doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana'da Ocak 2022 tarihi itibari ile 224 koruyucu ailemizin yanında 304 çocuğumuz kalmaktadır. Ayrıca 2021 yılında 72 koruyucu ailemizin yanına 86 çocuğumuz yerleştirilmiştir. Koruyucu aile yanında kalmakta olan çocuk sıralamasında Türkiye genelinde 5. sırada bulunuyoruz. Mevcut koruyucu ailelerimizin yanında 159 erkek, 146 da kız çocuğumuz kalmakta. 15 engelli çocuğumuz da yine koruyucu ailelerimize emanet. Nuran Yüksel gibi çocuklarımıza koşulsuz sevgisini verebilecek ailelerimizi Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz Koruyucu Aile Birimine bekliyoruz" dedi.