KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır? KOSGEB Kredisi Kimler Alabilir, Şartları Neler?

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki KOBİ'lerin gelişimini desteklemektedir. KOSGEB, işletmelere finansal destek sunmasının yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak isteyen birçok kişi, KOSGEB kredisi nasıl alınır, kimler alabilir ve şartları neler gibi sorularla baş başa kalmaktadır. Bu nedenle de bu soruların yanıtları girişimler için oldukça önemlidir.
KOSGEB, girişimcileri sektöre hazırlar ve onlara çeşitli teşvikler sunar. Fakat kredi başvurusunu tamamlayabilmek için öncelikle bazı adımların tamamlanması gerekmektedir. Bunlar:
KOSGEB destek programlarından yararlanmadan önce "Nereden başlamalıyım?" ve "Koşulları nelerdir?" gibi sorular kafa karıştırabilmektedir. KOSGEB destek şartları aşağıdaki gibidir:
T.C vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
KOSGEB'in girişimcilik üzerine eğitimlerine katılmış ve belge almış olmak
KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletme sahibi olmak
İşletmenin KOBİ tanımına uygun, yasal bir işletme olması
Son 3 yıl içinde KOSGEB'in herhangi bir desteğinden faydalanmamış olmak