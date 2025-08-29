KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır? KOSGEB Kredisi Kimler Alabilir, Şartları Neler?

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki KOBİ'lerin gelişimini desteklemektedir. KOSGEB, işletmelere finansal destek sunmasının yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak isteyen birçok kişi, KOSGEB kredisi nasıl alınır, kimler alabilir ve şartları neler gibi sorularla baş başa kalmaktadır. Bu nedenle de bu soruların yanıtları girişimler için oldukça önemlidir.

KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır?

KOSGEB, girişimcileri sektöre hazırlar ve onlara çeşitli teşvikler sunar. Fakat kredi başvurusunu tamamlayabilmek için öncelikle bazı adımların tamamlanması gerekmektedir. Bunlar:

İlk olarak, İŞ-KUR veya KOSGEB üzerinden sunulan eğitimleri tamamlamak ve sertifika almaya hak kazanmak gerekmektedir.

Sertifika aldıktan sonra, KOSGEB veri tabanına kayıt olmak ve KOBİ beyannamesi doldurmak gerekmektedir.

Ardından girişimci destek programları için istenen formlar doldurulmalı, iş kurma sürecinde yapılmış harcamaların faturaları da KOSGEB'e sunulmalıdır.

KOSGEB Kredisi Kimler Alabilir, Şartları Neler?

KOSGEB destek programlarından yararlanmadan önce "Nereden başlamalıyım?" ve "Koşulları nelerdir?" gibi sorular kafa karıştırabilmektedir. KOSGEB destek şartları aşağıdaki gibidir: