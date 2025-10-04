Kötü uyku beyni yaşlandırıyor

Uykunun önemine dair yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Independent sitesindeki habere göre uyku testinden düşük puan alan kişilerde, daha hızlı beyin yaşlanması belirtileri görülme olasılığı daha yüksek. eBioMedicine adlı akademik dergide yayımlanan çalışmaya göre bu durum, kötü uykunun beyindeki artan iltihaplanmayla ilişkili olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çalışmanın ortak yazarı Abigail Dove, "Kötü uyuyanların beyinleri gerçek yaşlarından ortalama bir yıl daha yaşlı görünüyordu" dedi.