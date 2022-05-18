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Giriş Tarihi: 19.5.2022

Köy meydanında düello: 2 ölü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Köy meydanında düello: 2 ölü
Burdur'un Tefenni ilçesine bağlı Bayramlar Köyü'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 68 yaşındaki Bekir Avcı, seçimlerde, kardeşinin damadı olan muhtar Bayram Arıkaya'nın (45) rakibini destekledi. Bu nedenle taraflar arasında ihtilaf başlayınca, muhtar Arıkaya, köyün Sulama Birliği Başkanı olan Bekir Avcı'nın oğlu yerine, kendisine yakın bir ismin başkan olmasına sağladı. Bu durum husumeti daha da artırınca, önceki akşam köy kahvesine giden Bekir Avcı, muhtarı kahvehanenin arkasındaki boş araziye çağırdı. Muhtar da peşinden gitti. Burada belindeki ruhsatsız silahı çıkaran Avcı, muhtarın kasığına bir el ateş etti. Muhtar Arıkaya da belinden çıkardığı tabanca ile Avcı'nın göğsüne 8 el ateş etti.



20 METRE ARAYLA DEFNEDİLDİLER
Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Avcı'nın öldüğü belirlendi. Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradaki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Muhtar Bayram Arıkaya da kurtarılamadı. Avcı ve Arıkaya, otopsilerinin ardından ayrı ayrı saatlerde 20 metre aralıkla Bayramlar Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Köy meydanında düello: 2 ölü
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