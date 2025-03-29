Köy okullarında bin çocuğa bayramlık

Kahramanmaraş'ta kurulan 'Bir Tebessüme Değer Derneği' gönüllüleri, kırsal yerlerdeki köy okullarındaki çocuklara bayramlıklarını ulaştırdı. 15 köy okulunda toplam bin çocuğa bayramlıklarını teslim ettiklerini belirten Dernek Başkanı Fatih Akpınar, "Onlara ulaşmak için mesafe tanımıyoruz. Biliyoruz ki sonunda çok güzel bir tebessüm olacak. Her şey o bir tebessümü görebilmek için. Dağ tepe aşıp evlatlarımızın bayramlıklarını bu bayram da teslim ettik. Günün sonunda onlar da mutlu oluyor biz de. Çocukların yüzündeki tebessümü gördüğümüzde dünyalar bizim oluyor" dedi.

GÖNÜLLÜLER HAREKETİ

Kahramanmaraş'ta berberlik yapan ve 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçiminde de Molla Gürani Mahalle Muhtarı seçilen 38 yaşındaki Fatih Akpınar, 9 yıl önce 'Bir tıraşla başlayan iyilik' hareketini 'Bir Tebessüme Değer Derneği'ne dönüştürdü. Akpınar, 15 köy okulundaki toplam bin çocuğun bayramlıklarını teslim ettiklerini söyledi. Akpınar, "Onlara ulaşmak için mesafe tanımıyoruz. Gülerek eğlenerek o yolları aşıyoruz. Biliyoruz ki sonunda güzel bir tebessüm olacak. Dağ tepe aşıp evlatlarımızın bayramlıklarını teslim ettik. Günün sonunda hepimiz mutlu olduk. Onların yüzündeki tebessümü gördüğümüzde dünyalar bizim oluyor. Biz onların yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. Çocuk gülerse dünya güler" dedi.