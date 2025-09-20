Köyceğiz Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Başkan yardımcısına ev hapsi!

Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı. Köyceğiz Belediyesi'nde ve şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu. Soruşturmada kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da, belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında ayrıca müteahhit Metin Y. ile oğlu Melikcan Y. ve Metin A., gözaltına alındı.