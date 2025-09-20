Haberler Yaşam Haberleri Köyceğiz Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Başkan yardımcısına ev hapsi!
Giriş Tarihi: 20.9.2025 03:50 Son Güncelleme: 20.9.2025 03:55

Köyceğiz Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Başkan yardımcısına ev hapsi!

Muğla’nın Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği gerekçesi ile gözaltına alınmıştı. Örnek ile beraber müteahhit Metin Y. ile oğlu Melikcan Y. ve Metin A.,’da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Örnek ile Metin Y.'e ev hapsi cezası verilirken, Melikcan Y. ve Mehmet A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Köyceğiz Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Başkan yardımcısına ev hapsi!

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül'de sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı. Köyceğiz Belediyesi'nde ve şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu. Soruşturmada kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da, belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında ayrıca müteahhit Metin Y. ile oğlu Melikcan Y. ve Metin A., gözaltına alındı.

EV HAPSİ KARARI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özgür Örnek ile Metin Y.'ye ev hapsi ve adli kontrol uygulanırken, Melikcan Y.'ye ve Mehmet A. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Köyceğiz Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Başkan yardımcısına ev hapsi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz