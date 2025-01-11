Dünyanın en tehlikeli uyuşturucusunu üreten şüpheli yakalandı! Evinden çıkanlar hayrete düşürdü: Değeri 110 Milyon TL

Ayrıca 293 gram LSD emdirilmiş jel, Elektrikli Gıda Kurutma Cihazı, 3 Adet Hasas Terazi 2 Adet Kapsül Dolum Cihazı, 2 Adet Bitki Üretim Aparatı, 90 Adet Enjektör 2000 Adet Boş Kapsül olmak üzere LSD (Liserjik Asit Dietilamid) üretim laboratuvarı olarak kullanılan evde piyasa değeri 110 Milyon TL olan ve Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler Sözleşmesine göre dünyanın en tehlikeli uyuşturucu maddelerinden biri olarak kabul edilen halüsinojik, psikedelik ve saykodelik etkilere sahip toplam 22 kilogramlık LSD uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir.