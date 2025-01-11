Dünyanın en tehlikeli uyuşturucusunu üreten şüpheli yakalandı! Evinden çıkanlar hayrete düşürdü: Değeri 110 Milyon TL

Muğla'nın, Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesinde ikamet eden Ahmet Furkan Usalan'ın evde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisinin alındı. Bunun üzerine 9 Ocak'ta, KOM Şube Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada ele geçirilenler şok etti.
Aramada 18 adet kavanoz içerisinde 14400 gram LSD emdirilmiş tohum, 5 adet kavanoz içerisinde 2600 gram sıvılaştırılmış LSD, 4 adet kavanoz içerisinde 1130 gram olgunlaşmış sihirli mantar, 5 adet kavanoz içerisinde içerisinde kurutulmaya hazır 3500 gram sihirli mantar, 25 adet LSD Hap,
192 adet LSD emdirilmiş kullanıma hazır A4 kağıt, 32 gram LSD emdirilmiş kurabiye, 6 adet 30x15 cm boyutlarında saklama kaplarının içerisinde 36 kök sihirli mantar ele geçirildi.
Ayrıca 293 gram LSD emdirilmiş jel, Elektrikli Gıda Kurutma Cihazı, 3 Adet Hasas Terazi 2 Adet Kapsül Dolum Cihazı, 2 Adet Bitki Üretim Aparatı, 90 Adet Enjektör 2000 Adet Boş Kapsül olmak üzere LSD (Liserjik Asit Dietilamid) üretim laboratuvarı olarak kullanılan evde piyasa değeri 110 Milyon TL olan ve Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler Sözleşmesine göre dünyanın en tehlikeli uyuşturucu maddelerinden biri olarak kabul edilen halüsinojik, psikedelik ve saykodelik etkilere sahip toplam 22 kilogramlık LSD uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir.