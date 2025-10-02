Köyde silahlı dehşet: 2 ölü

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Hasköy'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Hasköy'de ikamet eden İ.U., köylüsü N.S.'nin işyerine geldi. Burada başlayan tartışmanın büyümesi üzerine İ.U., yanında getirdiği av tüfeğiyle işyeri sahibi N.S. ile iş insanı A.E.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan N.S. ile A.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından saldırgan İ.U.'nun kaçtığı öğrenildi. Cenazeler incelemenin ardından morga kaldırılırken, Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.U'nun işlemleri devam ediyor. Öte yandan Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde, ailevi bir mesele yüzünden çıkan silahlı kavgada E.Ö. hayatını kaybederken, Ç.T. ve kızı Z.İ.T. yaralandı.